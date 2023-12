Am 1. Weihnachtsfeiertag befuhr gegen 14:20 Uhr eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Hosenfeld die Landstraße von Großenlüder-Kleinlüder in Richtung Uffhausen.

Großenlüder (ots) - Ausgangs einer Rechtskurve kam die VW Fahrerin auf Grund von Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen einen Baum.



Glücklicherweise wurde sie hierbei nur leicht verletzt.



Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000 EUR.



Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell