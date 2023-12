Polizei kontrolliert am Hoherodskopf Hoherodskopf.

Vogelsbergkreis (ots) - Jedes Jahr ziehen die verschneite Landschaft und die Pisten rund um den Hoherodskopf nicht nur begeisterte Wintersportler an, sondern auch immer wieder Autofahrer, die auf den schneebedecken Parkplätzen gefährliche Fahrmanöver durchführen. Um auf die Gefahren eines solchen Verhaltens hinzuweisen und Beeinträchtigungen für Anwohner benachbarter Ortschaften zu reduzieren, aber auch mögliche Verstöße zu ahnden, ist die Polizeidirektion Vogelsberg in den Wintermonaten regelmäßig vor Ort präsent und führt Kontrollen durch.



Bereits am Freitagabend (01.12.) führte die Polizei entsprechende Kontrollen im Bereich des Hochplateaus des Hoherodskopfs durch. Die Beamten stellten dabei insgesamt zwölf Fahrzeuge und etwa 30 Personen auf dem dortigen Parkplatz der L 3305 und im Bereich der Straße "Am Hoherodskopf" fest. Beide Bereiche sind in der Nachtzeit, zwischen 21 Uhr und 6 Uhr, für den allgemeinen Straßenverkehr gesperrt und entsprechend beschildert. Die Kontrollkräfte sprachen mehrere mündliche Verwarnungen aus und ahndeten eine niedrige einstellige Anzahl an Verstößen wegen des Einfahrtsverbots. Neben allgemeinen Verkehrsverstößen legten die Polizisten bei ihren Kontrollen aber auch ein besonderes Augenmerk auf Fahrzeugführende, die die winterlichen Bedingungen auf dem Hoherodskopf zum Driften nutzten. In diesem Zusammenhang wurde ein Verstoß festgestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, wegen unnötiger Lärm- und vermeidbaren Abgasbelästigungen, gegen einen Fahrzeugführer eingeleitet. Die Strafen hierfür liegen nach dem neuen Bußgeldkatalog im zwei- bis dreistelligen Euro-Bereich.



Auch in den kommenden Wochen wird die Polizeidirektion Vogelsberg rund um den Hoherodskopf derartige Kontrollen durchführen.



Sandra Suski, Pressesprecherin



