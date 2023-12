Polizeieinsatz in Bad Hersfeld Bad Hersfeld.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Seit dem frühen Nachmittag kommt es in der Bad Hersfelder Sternerstraße zu einem Polizeieinsatz. Ursprung war eine Mitteilung an die Polizei, wonach eine Person womöglich medizinische Hilfe benötigt.



Der Bereich um die Einsatzstelle ist derzeit abgesperrt. Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz wurde zudem im dortigen Bereich auch vorsorglich das Gas abgestellt.



Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus einsatztaktischen Gründen - aber auch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes - nicht näher zum Sachverhalt äußern.



Bitte an die Medienschaffenden:



- Wir bitten Sie als Medienvertreter, von einer

Live-Berichterstattung abzusehen, da hierdurch eine Gefährdung

für die Einsatzkräfte entstehen könnte. Vielen Dank für ihr

Verständnis und die Kooperation!

- In Abhängigkeit der Ermittlungsergebnisse berichten wir ggf. zu

einem späteren Zeitpunkt nach.



Dominik Möller,



Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



