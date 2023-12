Polizeieinsatz in Hünfeld Hünfeld.

Fulda (ots) - Am heutigen Samstag (16.12.) kam es seit den Morgenstunden (16.12.) an einem Mehrfamilienhaus in der Hünfelder Friedlandstraße zu einem Polizeieinsatz. Ursprung war eine Mitteilung an die Polizei, wonach ein Mann in seiner Wohnung randaliert und medizinische Hilfe benötigt.



Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, verschanzte sich der Mann, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zunächst allein in seinen Räumlichkeiten. Die übrigen Bewohner wurden vorsorglich aus dem Haus evakuiert. Trotz einer fortwährenden kommunikativen Kontaktaufnahme durch die Polizei begab sich der Mann erst gegen 13:50 Uhr aus dem Haus, wo er durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos der hessischen Polizei unverletzt festgenommen wurde. Der Mann wird nun zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einem Arzt vorgestellt.



Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kam es im dortigen Bereich kurzzeitig zur vorsorglichen Abstellung der Gaszufuhr. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keiner Zeit.



Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns aus Gründen des gebotenen Persönlichkeitsschutzes nicht näher zum Sachverhalt äußern.



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell