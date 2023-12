Neuenstein.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Am Dienstag (05.11.), gegen 9:20 Uhr, kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld -West und Homberg-Efze zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einem Gliederzug.



Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 54-jähriger Porschefahrer aus Wiesbaden den äußerst linken von drei vorhandenen Fahrstreifen. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der Porschefahrer die Kontrolle über seinen Sportwagen und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte der Porsche mit einem Gliederzug aus Tschechien, welcher sich auf dem ersten Fahrstreifen befand. Im weiteren Verlauf prallte der Porsche von dem Gliederzug ab und kollidierte mit einem Pkw Kia aus dem Schwalm-Eder-Kreis, welcher sich auf dem zweiten Fahrstreifen befand. Die Unfallbeteiligten hatten Glück im Unglück und wurden nicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen, vor allem an dem Sportwagen, entstanden jedoch zum Teil erhebliche Sachschäden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die A 7 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.



Neben einer Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld befanden sich der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehr Homberg-Efze am Unfallort.



Der entstandene Sachschaden wird auf circa 160.000 Euro geschätzt.



Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell