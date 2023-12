Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!! 7000,- Euro Fremdschaden!

Fulda (ots) - Ein 56-jähriger Mann aus Pirmasens parkte in der Zeit von Freitag, dem 08.12.2023, 17.20 Uhr bis Samstag, dem 09.12.2023, 11.00 Uhr, seinen PKW, einen blauen BMW 21 EC, ordnungsgemäß, auf dem Parkplatz Hotel Goldener Karpfen, in Fulda in der Straße Simpliziusbrunnen 1.

Als der 56-Jährige seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er jedoch einen erheblichen Schaden im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite seines PKW`s feststellen. Der Schaden wird auf 7000,- Euro beziffert.

Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105-2300 zu melden.



Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - 6000,- Euro Sachschaden



Ein 19-jähriger Mann aus Fulda fuhr am Freitag, dem 08.12.2023, gg. 07.00 Uhr mit seinem PKW, einem Fiat 500, von der Abfahrt der B 27 aus Fahrtrichtung Hünfeld kommend auf die Michelsrombacher Straße (L3378) auf, um im Kreuzungsbereich nach links in Fahrtrichtung Leipziger Straße weiterzufahren.

Beim Linksabbiegen jedoch achtete der junge Mann nicht auf den von rechts kommenden, auf der Michelsrombacher Straße in Fahrtrichtung Rosis Autohof fahrenden PKW, einen Skoda Roomster. Es kam in der Folge zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge.

Der 19-jährige Unfallverursacher und auch der Fahrer des Skoda Roomster, ein 46-jähriger Mann aus Künzell, wurden durch den Zusammenprall der Fahrzeuge leichtverletzt und mit einem Rettungswagen vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000,- Euro. Die Beschädigten Fahrzeuge mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.



Verkehrsunfallflucht, Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis- 6500,- Euro Schaden



Ein 71-Jähriger Mann aus Fulda befuhr am Freitag, dem 08.12.2023, gg. 11.15 Uhr mit seinem PKW, einem VW Golf, in Fulda die Eisenhower Straße in Fahrtrichtung Glenn-Miller-Straße. In Höhe der Flemmingstraße beachtete der 71-Jährige nicht die Verkehrsregelung "Rechts vor Links" und es kam zum Zusammenprall mit dem auf der Flemmingstraße in Fahrtrichtung Münsterfeldallee bevorrechtigt fahrenden PKW, einem Skoda Rapid.

Nachdem Zusammenprall beider Fahrzeuge flüchtete der 71-Jährige Unfallverursacher jedoch von der Unfallstelle.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte dieser dann im Nachgang festgestellt werden. Hierbei wurde letztendlich bekannt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun noch ein weiteres Verfahren wegen Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der 71-Jährige Unfallverursacher und auch die 59-jährige, aus Bad Hersfeld stammende Fahrerin des Skoda Rapid blieben bei dem Zusammenprall unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000,- Euro.



gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, Schmitt, PHK`in



