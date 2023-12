Verkehrsunfall - 6500,- Euro Schaden / Anhänger hat sich von PKW gelöst Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 08.12.2023, gg.

Fulda (ots) - 17.15 Uhr in Fulda, von Schildeck-Straße in Höhe der Straße am Hirtsrain.



Ein 60-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Fahrzeuggespann, einem PKW Mercedes Benz und angebrachtem Anhänger, die Von-Schildeck-Str. in Fahrtrichtung Bardostraße.

Während der Fahrt löste sich plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger von dem PKW des 60-Jährigen, machte sich selbständig und kollidierte im weiteren Verlauf mit ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen die in Höhe der Straße Am Hirtsrain standen.

In der Folge verkeilte sich der Anhänger in einem der abgeparkten Fahrzeuge und musste durch einen Abschleppdienst unter erhöhtem Zeitaufwand geborgen werden. Insgesamt wurden ein PKW Opel Adam, ein PKW BMW und ein Daimler Benz beschädigt.

Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Der 60-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon.



gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, Schmitt, PHK`in



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell