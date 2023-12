Bad Hersfeld - Am Dienstag, den 12.12.2023 in der Zeit von 07:35 Uhr bis 14:30 Uhr parkte eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra ihr Fahrzeug, einen braunen Ford Mondeo, am Schloß Eichhof 1 auf dem Mitarbeiterparkplatz der Fa.

Fulda (ots) - Amazon ordnungsgemäß ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen großflächigen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein unbekannter Pkw-Fahrer muss beim Ein- bzw. Ausparken das stehende Fahrzeug beschädigt haben. Anschließend verließ der unbekannte Fahrzeugführer den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500,00 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell