Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht - 5000,- Euro Fremdschaden

Fulda (ots) - Ein 60-jähriger Mann aus Fulda, parkte in der Zeit von Donnerstag, dem 28.12.2023 12.00 Uhr bis 14.10 Uhr seinen PKW, einen Porsche Taycan GTS, ordnungsgemäß in einer Parkbucht des Parkhauses "Q-Park" in Fulda, Brauhausstraße 6, 2. Etage.



Als der 60-Jährige zu seinem PKW zurückkehrte musste er jedoch einen größeren Schaden am hinteren linken Heck feststellen.



Vermutlich wurde der Porsche durch den oder die unbekannte Verursacher / Verursacherin beim Ausparken beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher / Verursacherin von der Unfallstelle.



An dem Porsche entstand ein Schaden in Höhe von 5000,- Euro.



Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-5 zu melden.



Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell