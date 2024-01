Brandstiftung, Im Gäßchen, Rotenburg an der Fulda - Lispenhausen Montag, 01.01.2024, 08:00 Uhr In eine Altpapiertonne wurden bereits abgeschossene bzw. gezündete sogenannte Feuerwerksbatterien unsachgemäß entsorgt, diese entzündeten den Papierinhalt der Tonne.

Fulda (ots) - Durch Mitarbeiter des Stadtbauhofs Rotenburg (Stadtreinigung) wurde morgens die Brandstelle durch die Rauchentwicklung festgestellt. Der Brand hatte mittlerweile eine weitere Papiertonne erfasst, konnte aber mittels Feuerlöscher durch die Stadtreiniger abgelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr Rotenburg löschte den Brand dann endgültig. Durch den Brand wurde die Hausfassade und ein Fenster ebenso beschädigt wie ein Stromverteilerkasten; dieser wurde durch Mitarbeiter der EAM in Augenschein genommen, die Stromversorgung blieb jedoch intakt. Sachschaden: ca. 7500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de



