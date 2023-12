Rote Verkehrsampel zu spät erkannt und auf Vordermann aufgefahren Am Freitagabend befuhr gegen 17:57 Uhr eine 38-jährige PKW Fahrerin aus Petersberg die Frankfurter Straße in Fulda stadteinwärts.

Fulda (ots) - In Höhe der Hausnummer 31 musste sie ihr Fahrzeug aufgrund einer "Rot" zeigenden Verkehrsampel bis zum Stillstand abbremsen. Hinter ihr fuhr ein 27-jähriger Mann aus Fulda. Dieser erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit seinem Skoda auf die Petersbergerin auf. Diese verletzte sich hierbei leicht.



An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von geschätzt 6000 Euro.



Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, Kreß, H.,



