Verkehrsunfall mit anschließender Flucht Niederaula - Am 07.12.23 gegen 15.00 Uhr parkte ein 46-jähriger Kasselaner seinen Pkw in Niederaula in der Hauptstraße vor Hausnummer 14 am rechten Fahrbahnrand.

Fulda (ots) - Eine bisher unbekannte Person befuhr mit ihrem Lkw die Hauptstraße aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Industriegebiet. Der Lkw-Fahrer kam beim Vorbeifahren vermutlich zu weit nach rechts und streifte den Pkw des 46-jährigen. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Zeuge hat den Unfallhergang beobachtet. Er konnte angeben, dass es sich um einen Lkw mit holländischem Kennzeichen gehandelt haben soll.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr.: 06621-9320 entgegen.



