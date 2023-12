Reifen beschädigt Bad Hersfeld.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - In der Straße Am Weinberg beschädigten Unbekannte je einen Reifen eines schwarzen Ford C-Max sowie eines blauen Dacia Sandero. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde am Montagabend (04.12.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Altkleidercontainer verunreinigt



Bad Hersfeld. In der Nacht zu Montag (04.12.) warfen Unbekannte eine Flasche mit Öl in einen Altkleidercontainer in der Straße "An der Obergeis". Die darin befindlichen Kleidungsstücke wurden hierdurch beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Nach Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht



Bad Hersfeld. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam es am Sonntag (03.12.), gegen 4.30 Uhr, aus noch unklarer Ursache in einer Bar in der Breitenstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 20-jährigen Mann aus Darmstadt-Dieburg und einer etwa fünfköpfigen Personengruppe. Anschließend sollen die Unbekannten versucht haben den Darmstädter zu schlagen, woraufhin dieser fußläufig geflüchtet und von der Personengruppe verfolgt worden sei. Bei der Flucht stürzte der 20-Jährige unglücklich im Bereich einer Brücke und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.



Im Anschluss an den Vorfall sollen mehrere Personen zudem den BMW des Gestürzten auf einem Parkplatz in der Breitenstraße aufgesucht und beschädigt haben. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro.



Die genauen Hintergründe sind momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Sandra Suski, Pressesprecherin



