Schule beschädigt Bad Hersfeld.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Zwischen Samstagmorgen (16.12.) und Montagmorgen (18.12.) beschmierten Unbekannte die Fassade einer Turnhalle einer öffentlichen Schule im Geistalweg. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entstand hierdurch Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Zigarettenautomat aufgesprengt



Bad Hersfeld. Am frühen Mittwochmorgen (20.12.), gegen 2.15 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Hohlweg auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Handtasche gestohlen



Nentershausen. Während eines Einkaufs in einem Geschäft in der Straße "Marktplatz" entwendeten Unbekannte unbemerkt die Handtasche einer 83-jährigen Frau aus deren Einkaufswagen. Der genaue Wert des Diebesguts steht aktuell noch nicht fest.



Ihre Polizei rät:



- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie

Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den

Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher

nach der Beute.

- Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten

Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung



Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



