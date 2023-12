Burghaun-Großenmoor.

Fulda (ots) - Am Montag (18.12.) wurde um 14:10 Uhr ein elfjähriger Junge in Großenmoor, unweit von seiner Wohnanschrift, durch einen Linienbus erfasst und schwer verletzt worden.



Der 68-Jährige Busfahrer eines Gelenkbusses befuhr aus Richtung Burghaun die Talstraße in Großenmoor.

An der Einmündung in Höhe der Kirche in Großenmoor wollte der Busfahrer, seiner ursprünglichen Route folgend, nach links in Richtung Schlotzau abbiegen. Da sich in Höhe der Kirche jedoch eine Baustelle befindet und die Straße versperrt war, musste er eine Alternativroute wählen und entschied sich der abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts zu folgen und über Hechelmannskirchen nach Schlotzau zu fahren.

Beim Anfahren des Linienbusses querte ein 11-Jähriger Junge die Talstraße und wurde von dem Bus erfasst und anschließend unter den Bus geschleudert. Er wurde eingeklemmt und schwerverletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich, in das Klinikum Fulda verbracht.



Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Heil, St.



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell