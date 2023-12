Unfall im Kreuzungsbereich Künzell.

Fulda (ots) - Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (30.11.). Ein 28-jähriger Renault-Fahrer befuhr gegen kurz nach 19 Uhr die Grezzbachstraße aus Richtung Hinterburg kommend und wollte nach aktuellem Kenntnisstand in den Hahlweg einfahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Seat-Fahrerin, welche die Georg-Stieler-Straße aus Richtung "Unterer Ortesweg" kommend in Richtung Keuloser Straße befuhr.



