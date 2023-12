Unfall Fulda.

Fulda (ots) - Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (03.12.). Ein 38-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 18.50 Uhr die Dalbergstraße aus Richtung Rangstraße kommend in Fahrtrichtung Petersberger Straße und benutzte hierzu den linken von zwei Fahrspuren in eine Richtung. Ein 25-jähriger Daimler-Fahrer befuhr zeitgleich die Dalbergstraße in gleicher Richtung auf dem rechten von zwei Fahrspuren in eine Richtung und überholte nach aktuellem Kenntnisstand den VW-Fahrer rechts, um anschließend vor dem VW auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Aus noch unklarer Ursache stieß der Daimler-Fahrer dabei mit dem Fahrzeugheck gegen die rechte Fahrzeugfront des VWs. Durch den Aufprall wurde der Daimler zudem noch gegen einen an der dortigen Lichtzeichenanlage auf dem rechten Fahrstreifen wartenden BMW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Polizeistation Fulda



Unfall eines Kleinbusses



Hofbieber. Am Montag (04.12.), gegen 7.20 Uhr, kam es auf der L3174 zu einem Alleinunfall eines Mercedes Kleintransporters. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der 61-jährige Fahrer aus Hofbieber mit dem Fahrzeug von Hofbieber kommend in Richtung Niederbieber unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Mann kurz vor der Ortseinfahrt Niederbieber die Kontrolle über den Kleinbus und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kam der Mercedes auf der linken Seite im Graben zum Erliegen. Der Fahrer sowie sein drei seiner insgesamt fünf Mitfahrenden - eine 29-jährige Frau aus der Gemeinde Hofbieber, ein 11-jähriger Junge aus der Gemeinde Dipperz und ein 16-jähriger Jugendlicher aus Hofbieber - wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht. Außerdem entstanden rund 4.000 Euro Sachschaden an dem Kleinbus.



