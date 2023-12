Wildeck-Obersuhl.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Nach einer möglichen Unfallflucht am Sonntagmorgen (03.12.), zwischen 3 Uhr und 5 Uhr, im Bereich der Ortslage Obersuhl bittet die Polizei weiterhin um Zeugenhinweise.



Gegen 4.45 Uhr war auf dem Gehweg eine schwer verletzte Person aufgefunden worden. Der mutmaßliche Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen (03.12.), zwischen 3 Uhr und 5 Uhr, im Bereich der Ortslage Obersuhl auf der Eisenacher Straße von der Einmündung Lindenstraße in Richtung Gerstungen. Das Unfallopfer wurde letztmalig gegen 2:30 Uhr beim Verlassen eines Lokals in Obersuhl an der Eisenacher Straße gesehen und später gegen 5 Uhr von zwei zunächst unbekannten männlichen Personen nach Hause gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der Mann schwer verletzt war, woraufhin der Rettungsdienst alarmiert wurde.



Die Männer, die den Verletzten nach Hause brachten, meldeten sich dann im Nachgang aufgrund eines Aufrufs in den Sozialen Medien. Sie waren am Sonntagmorgen auf dem Weg zur Arbeit und verhinderten durch ihr couragiertes Handeln Schlimmeres.



Bei den Ermittlungen der Polizei Rotenburg konnte nun in Erfahrung gebracht werden, dass ein Skoda Kodiaq am möglichen Unfall beteiligt gewesen sein könnte.



Die Polizei Rotenburg bittet nun um entsprechende Hinweise unter Telefon 06623/937-0 und möchte auch umliegende Werkstätten sensibilisieren, bei denen Fahrzeuge vorgestellt werden, die einen Frontschaden mit gebrochenen und teilweise fehlenden Plastikteilen vorweisen.



(PB)



