Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis FD Verkehrsunfall - eine Person schwer verletzt Petersberg.

Osthessen (ots) - Ein 35-jähriger Audi-Fahrer aus Großenlüder erlitt bei einem Unfall am Dienstag (19.12.) schwere Verletzungen. Er befuhr gegen 18.15 Uhr die Bergstraße in Petersberg in aufsteigender Richtung und wollte im Kreuzungsbereich Bergstraße - Ecke Weiherweg nach links in den Weiherweg abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Kleintransporter mit Anhänger die Bergstraße in absteigender Richtung befuhr. Der Audi-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.



Verkehrsunfall - Fußgängerin verletzt



Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (19.12.) erlitt eine 24-jährige Fußgängerin aus Kassel leichte Verletzungen. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 20:10 Uhr in Fulda die Kreuzbergstraße und bog auf den Parkplatz einer Tankstelle ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, welche den Parkplatz zu Fuß in Richtung Tankstelle überquerte. Die 24-jährige Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.



Polizeistation Fulda



HEF



Verkehrsunfallflucht



Rotenburg. Bereits am Mittwoch (17.12.), zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra seinen schwarzen Mercedes in der Straße "Im Heienbach" auf dem Parkplatz am Mehrgenerationenspielplatz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro im Bereich des hinteren Kotflügels der Fahrerseite. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda



Drei Leichtverletzte nach Unfall im Kreuzungsbereich



Hünfeld. Am Mittwochmorgen (20.12.), gegen 7.10 Uhr, kam es auf der Rasdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Derzeitigen Erkenntnissen nach befuhr eine 52-jährige Frau aus Hünfeld mit ihrem Toyota Aygo die L 3171 in Richtung Malges. Zeitgleich war ein 19-jähriger Mann aus Geisa mit einem Citroen Berlingo auf der B 84 unterwegs. Als er auf die L 3171 auffahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 52-Jährigen. Beide Fahrer sowie die 45-jährige Beifahrerin im Citroen wurden leicht verletzt und kamen zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beträgt rund 14.000 Euro.



VB



Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht



Alsfeld. Am Wochenende vom 15. Dezember bis zum 18. Dezember wurde auf dem Parkplatz Schnepfenhain ein ordnungsgemäß abgestellter blauer Golf VII beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat den Pkw vermutlich bei einem Parkmanöver an der hinteren rechten Fahrzeugseite touchiert und einen Sachschaden etwa in Höhe von 1.500 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizei Alsfeld bittet um Hinweise unter der Tel. 06631/974-0.



Polizeistation Alsfeld



