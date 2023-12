Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg FD Auffahrunfall Fulda.

Osthessen (ots) - Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (18.12.). Ein 67-jähriger Daimler-Fahrer befuhr gegen 14.55 Uhr die von-Schildeck-Straße in aufsteigende Richtung. In Höhe der Lichtzeichenanlage vor dem Kino musste er sein Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 60-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf.



Unfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugenaufruf



Fulda. Eine 17-jährige Pedelec-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (18.12.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 19:10 Uhr die von-Schildeck-Straße aus Richtung Künzeller Straße kommend in Fahrtrichtung Bardostraße. Nahe des Kreuzungsbereichs kam es aus noch unbekannten Gründen zum Zusammenstoß mit einem VW-Fahrer, welcher die von-Schildeck-Straße aus Richtung Rangstraße kommend in Richtung Bardostraße befuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Er meldete sich aber wenig später bei der Polizei. Die 17-jährige Pedelec-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.



Polizeistation Fulda



HEF



Unfall im Kreuzungsbereich



Kirchheim. Am Montag (18.12.), gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Lkw die Heddersdorfer Straße aus Richtung Frielingen kommend in Richtung Kirchheim. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchheim befuhr zur selben Zeit mit ihrem Fahrzeug den Höhenweg und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in die Heddersdorfer Straße in Richtung Kirchheim einbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte die Pkw-Fahrerin aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Lkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 6.000,00 Euro.



Polizeistation Bad Hersfeld



Verkehrsunfallflucht



Rotenburg. Am Donnerstag (14.12.), in der Zeit von 5.30 Uhr bis 16.30 Uhr, parkte eine Rotenburger Opel-Crossland-Fahrerin im Parkhaus "Am Emanuelsberg". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den roten Opel im Bereich der vorderen Stoßstange und verursachte Schaden von rund 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Unfallflucht



Bebra-Weiterode. Im Zeitraum von Sonntag (17.12.), gegen 17 Uhr bis Montag (18.12.), gegen 9.30 Uhr, parkte ein Passat-Kombi-Fahrer aus Braunschweig sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Eisenacher Straße. Als der Fahrer wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden in Höhe von circa 100 Euro am Außenspiegel der Fahrerseite fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda



