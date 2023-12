1.) Am Samstag (02.12.) kam es gegen 21.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rotenburg an der Fulda, in der Schwarzenhaseler Straße.

Rotenburg a.d. Fulda (ots) - Ein 52-jähriger Fahrer aus Rotenburg/F. befuhr mit seinem Pkw VW Caddy die L 3236 (Schwarzenhaseler Straße) von Lispenhausen kommend in Richtung Schwarzenhasel. In Höhe der Hausnummer 27 kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen dort geparkten Pkw Alfa Romeo und kam anschließend in einem neben der Fahrbahn befindlichen Holzstapel zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. Bei dem Unfallverusacher wurde bei Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch durch die eingesetzten Beamten festgestellt. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.



2.) Am Samstag (02.12.) kam es gegen 23.30 Uhr auf der K60 - zwischen Lüdersdorf und Rotenburg an der Fulda - zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Fahrerin aus Rotenburg/F. befuhr mit ihrem Pkw VW Passat die K60 aus Richtung Bebra-Lüdersdorf kommend in Fahrtrichtung Rotenburg an der Fulda. Im Bereich einer Linkskurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei neben der Fahrbahn befindliche Richtungstafeln. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an den Richtungstafeln beträgt etwa 250 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.



i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell