Eine 59-Jährige Frau aus Eiterfeld befuhr am Montag (18.12.) gegen 15:20 Uhr mit ihrem Pkw VW die Bundesstraße 27 in nördliche Fahrtrichtung.

Fulda (ots) - Zwischen den Auffahrten Hünfeld-Süd und Hünfeld-Nord, Höhe Kirschberg, kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr ein 25-Jähriger Mann aus Wetzlar mit seinem Ford Transit entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte dieser seinen PKW nach rechts in die Leitplanke. Dennoch stieß die Frau in die Fahrerseite des entgegenkommenden Fahrzeugs.

Beide Personen wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand erheblicher Sachschaden in bis dato noch unbekannter Höhe.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge teilweise gesperrt werden, die Straßenmeisterei Hünfeld unterstützte hierbei die Verkehrslenkung.



