Bad Hersfeld - Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 18:10 Uhr, befuhr ein 24jähriger Fahrer eines Seat Leon aus Neuenstein die Straße Johannestor in Richtung Hainstraße und hielt rechtsseitig am Fahrbahnrand an.

Bad Hersfeld (ots) - Ein 27jähriger Fahrer eines BMW aus Bad Hersfeld befuhr die Straße Johannestor aus Richtung Neumarkt in Richtung Hainstraße. Verkehrsbedingt musste er hinter dem Fahrer aus Neuenstein anhalten, beim Anfahren kollidierte er mit dem Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer aus Neuenstein konnte das Kennzeichen ablesen, sodass der Fahrer später ermittelt werden konnte. Der Sachschaden beträgt circa 900 Euro.



