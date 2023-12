Ludwigsau - Am Freitag (15.12.) fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer gegen 18.20 Uhr mit seinem Pkw Ford Ranger aus einer Grundstückseinfahrt auf die Rengshäuser Straße in Ludwigsau-Ersrode.

Bad Hersfeld (ots) - Dabei übersah der Fahrer eine 37-jährige Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem Pkw Skoda Octavia auf der Rengshäuser Straße aus Richtung Hainrode in Richtung Hausen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt - konnte aber ihren Weg fortsetzen. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 1.200 Euro.



