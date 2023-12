Neuenstein.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Am Dienstag (05.11.), gegen 4:25Uhr, kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Homberg Efze und Bad Hersfeld West zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Lkw und einer leichtverletzten Person.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger ukrainischer Fahrer eines polnischen Sattelzugs den äußerst linken von drei vorhandenen Fahrstreifen. Auf winterglatter Fahrbahn verlor der Sattelzugfahrer die Kontrolle über sein tonnenschweres Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte der polnische Sattelzug mit einem Sattelzug aus Deutschland, welcher sich auf dem zweiten Fahrstreifen befand. An beiden Fahrzeugen sowie an den Schutzeinrichtungen der Autobahn entstanden Sachschäden. Der 48-jährige Fahrzeugführer des deutschen Sattelzuges wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zwei weitere nachfolgende Sattelzüge konnten den Trümmerteilen auf der Fahrbahn nicht mehr ausweichen, überfuhren diese und wurden beschädigt.



Für die Bergungsmaßnahmen musste die A 7 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen und Rückstau.



Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren ein Rettungswagen und die zuständige Autobahnmeisterei an der Unfallstelle eingesetzt.



Der entstandene Sachschaden wird auf circa 140.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell