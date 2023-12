Großenlüder.

Fulda (ots) - Am Mittwochabend (06.12.), gegen 17.45 Uhr, kam es auf der B 254 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.



Ein 36-jährige Mann aus Griesheim war mit einer Mercedes S-Klasse von Müs kommend in Fahrtrichtung Bimbach unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dann beim Überholen eines Holztransporters auf der Gegenfahrbahn zum Frontalzusammenstoß mit dem Ford Puma eines 35-jährigen aus Wartenberg, der aus Fahrtrichtung Fulda kam.



Hierbei wurden beide Beteiligten schwer - glücklicherweise nicht lebensbedrohlich - verletzt. Sie mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.



Bei dem Unfall entstand rund 40.000 Euro Sachschaden.



Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße zeitweise voll gesperrt, dementsprechend kam es zu Verkehrsbehinderungen.



(PB)



