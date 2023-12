Künzell.

Fulda (ots) - Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (27.12.). eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 14:20 Uhr die Turmstraße aus Richtung Dirlos kommend in Fahrtrichtung Fulda und wollte an der dortigen Kreuzung nach links in die Straße "In den Gründen" abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 33-jährigen BMW-Fahrerin, welche die Turmstraße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Dirlos befuhr.



