Am Montag, den 04.

Fulda (ots) - Dezember, gegen 08:45 Uhr, parkte die Geschädigte ihren weißen Renault Clio seitlich auf der Straße "Siedlung" in Gersfeld. Gegen 09:30 Uhr fuhr sie auf den Parkplatz vom Seniorenzentrum Rhön, Am Kreuzgarten 2 in Gersfeld und parkte dort ihren PKW.

Um 14:00 Uhr stellte die Geschädigte fest, dass ihr Renault im Bereich der rechten hinteren Tür, des Heckkotflügels, sowie der Heckstoßstange durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt worden war. Im Bereich der Unfallspuren konnte zudem blauer Lackabrieb festgestellt werden.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell