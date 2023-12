Verkehrsunfallflucht Bebra.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Am Samstag (16.12.), in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:50 Uhr, parkte ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Rotenburg seinen Pkw auf einem Parkplatz an der Landesstraße 3250 zwischen Weiterode und Iba. Bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den zum Parken abgestellten Pkw aus noch unklarer Ursache und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg unter der Telefonnummer 06623 / 937-0 in Verbindung zu setzen.



Kontrollmaßnahmen



Bebra. Durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg wurden am Sonntag (17.12.) Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Stadtgebiet von Bebra durchgeführt. Gegen 21 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten einen Pkw-Fahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis. Bei der näheren Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem Pkw-Fahrer wurde schließlich die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.



Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell