Am Dienstag, den 05.

Fulda (ots) - Dezember, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der L 3174 zwischen Herdathurm und Wendershausen zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr.

Hierbei wurde der Spiegel des geschädigten Fahrzeugs, einem PKW VW Caddy, beschädigt.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300EUR.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell