Verkehrsunfallflucht Wildeck-Hönebach.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr im Zeitraum von Dienstag (13.12.), gegen 15 Uhr, bis Donnerstag (14.12.), gegen 12 Uhr, die Fichtestraße aus Richtung Schulstraße kommend in Richtung Hermann-Hesse-Straße. In der Fichtestraße bog der Fahrerzeugführer nach aktuellen Erkenntnissen nach rechts in die Hermann-Hesse-Straße ein und touchierte dort aus noch unbekannter Ursache eine Säule einer Mauer die ein Grundstück umfriedet. Es entstand Schaden von circa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.



Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda



