Friedewald - Am 30.11.2023, zwischen 00:00 - 09:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße Im Gewerbegebiet.

Bad Hersfeld (ots) - Er nutzte den dort befindlichen Wendehammer und stieß hierbei gegen einen Zaun einer dortigen Firma. Der Zaun fiel um und wurde beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.



Bad Hersfeld - Am 30.11.2023, zwischen 19:00 und 19:20 Uhr, parkte ein 61jähriger Fahrer eines BMW aus Malsch auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Friedloser Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich. Ein Zeuge nahm einen hellen Kleinlaster mit Pritsche und darauf befestigter Leiter wahr. Weiteres ist nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



