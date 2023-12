HEF Bad Hersfeld.

Osthessen (ots) - Am Dienstag (05.12.), um 19:25 Uhr, überquerte ein 14-jähriger Fußgänger aus Bad Hersfeld mit seinem E-Scooter die Fußgängerfurt der Dippelstraße aus Richtung Wehneberger Straße kommend in Richtung Innenstadt / Obere Frauenstraße. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Dippelstraße aus Richtung Schillerplatz kommend in Richtung Meisebacher Straße. Im Bereich einer Ampel kam es zur Kollision. Dabei wurde der 14-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.



Polizeistation Bad Hersfeld



VB



Verkehrsunfall



Lauterbach. Am Donnertagmorgen (07.12.), gegen 9.40 Uhr, befuhr ein 48 Jahre alter Sprinterfahrer aus Kassel die L 3140 von Lauterbach kommend in Richtung Dirlammen. Im Bereich des Ortseingangs Dirlammen verlor der Fahrer im Bereich einer Verkehrsinsel auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr er einen kleineren Baum sowie eine Grundstücksbegrenzung und kam in einer dahinterliegenden Bepflanzung zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand circa 8.000 Euro Sachschaden an Fahrzeug und Vorgarten. Das Fahrzeug hatte Gefahrgut geladen - einen Sauerstofftank. Dieser blieb unbeschädigt. Während der Bergungsarbeiten musste die Landstraße für rund 20 Minuten voll gesperrt werden.



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell