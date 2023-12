Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg FD Unfall mit verletzter Fußgängerin Fulda.

Osthessen (ots) - Eine 24-jährige Fußgängerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag (05.12.) leicht verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand wollte die junge Frau gegen 20.30 Uhr die mit Ampelgeregelte Fußgängerfurt der Künzeller Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 56-jährige Skoda-Fahrerin die Michael-Henkel-Straße aus Richtung Klinikum kommend und beabsichtigte in Höhe der Kreuzung Michael-Henkel-Straße / Künzeller Straße nach links abzubiegen. Hierbei stieß sie aus noch unklarer Ursache mir der 24-jährigen Fußgängerin zusammen. Die Fuldaerin wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Versorgung in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem geringer Sachschaden.



Polizeistation Fulda



HEF



Verkehrsunfallflucht



Rotenburg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (05.12.), gegen 12.40 Uhr, die Straße "Am Hexenturm" in Richtung "Burggasse". Dabei touchierte er aus noch unbekannten Gründen mit dem linken Frontstoßfänger des Pkw eine Straßenlaterne. Die Straßenlaterne beschädigte in der Folge die Hauswand eines Wohnhauses. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen beobachteten einen weißen Audi mit Friedberger-Kennzeichen, welcher sich nach einem lauten Knall von der Unfallstelle entfernte. Ob dieser mit dem Unfallgeschehen in Verbindung steht, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda



Unfallflucht



Neuenstein. Am Dienstag (05.12.), gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Fahrer aus Cappeln (LK Cloppenburg) mit seinem Lkw die B324 von Neuenstein kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein unbekannter Lkw-Fahrer befuhr zeitgleich die Strecke aus der entgegenkommenden Fahrtrichtung. Zwischen Untergeis und Gittersdorf kam der unbekannte Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des 53-jährigen Lkw-Fahrers. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss weiter, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Polizeistation Bad Hersfeld



