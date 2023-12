Fulda - Vermisst wird seit dem heutigen Tag die 58 jährige Elisabeth U.

Fulda (ots) - Frau U. verließ am heutigen Morgen ein Krankenhaus in Fulda und kehrte seither nicht mehr zurück. Frau U. ist 162 cm groß, schlank und trägt vermutlich folgende Bekleidung: lindgrüne wattierte Jacke, schwarze Leggings sowie schwarze Stiefel. Frau U. benötigt medizinische Hilfe. Im Falle des Antreffens wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Fulda unter der Rufnummer 0661/105-0 gebeten.



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell