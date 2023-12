Versuchte räuberische Erpressung Fulda.

Fulda (ots) - Am Mittwochabend (27.12) kam es in einer Tankstelle in der Pacelliallee zu einer versuchten räuberischen Erpressung.



Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter gegen 20.30 Uhr das Tankstellengebäude und forderte von einer Mitarbeiterin unter Vorhalt einer augenscheinlichen Pistole die Herausgabe von Bargeld. Die Frau leistete der Aufforderung nicht Folge, woraufhin der Täter die Tankstelle verließ. Die Mitarbeiterin beschreibt ihn folgendermaßen: männlich, circa 180 cm groß, dünne Statur, helle Hautfarbe, kurze, hellere Haare, blaue Augen, bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem blau-weißen Tuch über dem Mund, einer dunkelblauen Jacke, einer grünen Hose und weißen Schuhen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Einbruch in Mehrfamilienhaus



Fulda. Im Lichtweg brachen Unbekannte am Mittwochabend (27.12.) in ein Mehrfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Wohnungen nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



(PB)



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell