Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Waffen und Betäubungsmittel im Gesamtwert von etwa 570 Euro beschlagnahmt Heringen.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld stellten am Montag (27.11.) Betäubungsmittel sowie mehrere erlaubnisfreie Waffen und erlaubnispflichtige Munition in der Wohnung eines 26-Jährigen sicher.



Aufgrund mehrerer Hinweise im Zusammenhang mit Bedrohungs- und Körperverletzungsdelikten sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz, erließ das Amtsgericht Fulda auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 26-Jährigen. Vor Ort trafen die Beamten - unterstützt von Spezialeinheiten aus Hessen - den Mann aus Heringen sowie einen 18-jährigen Begleiter aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg an. Bei dem gerade erst volljährigen Mann fanden die Polizisten dabei circa sieben Gramm Haschisch im Wert von etwa 70 Euro auf und beschlagnahmten diese.



Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten mehrere erlaubnisfreie Waffen aber auch erlaubnispflichtige Munition und unterschiedliche Betäubungsmittel, die einen Straßenverkaufswert von rund 500 Euro haben, sicher. Darüber hinaus fanden die Ermittler auch weitere Beweismittel auf.



Beide Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Der 18-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, während den 26-jährige Mann aus Heringen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz erwarten.



Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.



