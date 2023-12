Warnung der Polizei vor Telefonbetrügern - Aktuell Schockanrufe im Landkreis Fulda Fulda.

Fulda (ots) - Seit heute Mittag (14.12.) versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Fulda mit sogenannten "Schockanrufen" an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei berichten sie den Angerufenen, dass ein nahestehender Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun in Haft müsse. Dieser Haftstrafe könne man nur gegen Zahlung einer Kaution entgehen. Bislang erkannten glücklicherweise viele Osthessinnen und Osthessen den Schwindel und beendeten die Telefonate frühzeitig.



Ihre Polizei rät dringend:



- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.



Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.



