Wohnungseinbruchdiebstahl Bad Hersfeld.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Am Freitag (08.12.) hebelten Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Hersfelder Straße im Stadtteil Heenes auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen außerdem rund 200 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Reifen beschädigt



Bebra. Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Samstag (09.12.) in der Stephensonstraße zwei Reifen eines schwarzen Suzuki Swift. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in einem Wendekammer. Es entstand Sachschaden von circa 160 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



Sandra Suski, Pressesprecherin



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell