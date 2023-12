Wildeck-Obersuhl.

LK Hersfeld-Rotenburg (ots) - Die Polizeistation Rotenburg bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer möglichen Unfallflucht, wonach ein 39-jähriger Obersuhler als Fußgänger schwer verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich mutmaßlich am Sonntagmorgen (03.12.) zwischen 03 und 05 Uhr im Bereich der Ortslage Obersuhl auf der Eisenacher Straße von der Einmündung Lindenstraße in Richtung Gerstungen.

Das Unfallopfer, das aufgrund seiner Verletzungen bisher keine Angaben zum Unfallhergang machen konnte, wurde letztmalig gg. 02:30 Uhr beim Verlassen eines Lokals in Obersuhl an der Eisenacher Straße gesehen und später gegen 05:00 Uhr von zwei unbekannten männlichen Personen schwer verletzt nach Hause gebracht.

Diese Personen werden gebeten sich dringend bei der Polizei zu melden, da sie als wichtige Zeugen in Frage kommen.



Zudem werden weitere Zeugen gesucht, die ein mögliches Unfallgeschehen beobachtet oder im oben angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Rotenburg unter der Telefonnummer 06623/9370 entgegen.



gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst PP Osthessen



Kontakt:



Polizeipräsidium Osthessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Severingstraße 1-7, 36041 Fulda



Telefon: 0661 / 105-1099

E-Mail: pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de

(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)



Zentrale Erreichbarkeit:

Telefon: 0661 / 105-0



Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw



Homepage: https://k.polizei.hessen.de/1311750197





Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell