Zusammenstoß Schotten.

Vogelsbergkreis (ots) - Am Sonntag (31.12.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW 220 d die Vogelsbergstraße. In Höhe der Hausnummer 18 kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Hyundai i 30 einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Vogelsbergstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin schwer und ihr 24-jähriger Beifahrer leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 22-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 30.000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizeistation Lauterbach Zeuginnen und Zeugen, sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



