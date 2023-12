Zwei Pkw gestohlen Ebersburg.

Fulda (ots) - In der Straße "Götzenloch" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (09.12.) einen weißen Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-AA 1302. Das Auto im Wert von rund 25.000 Euro stand auf einem Abstellplatz vor einem Wohnhaus.



Fulda. In Fulda in der Werner-Schmid-Straße stahlen Unbekannte am Samstag (09.12.), zwischen 0 Uhr und 6.40 Uhr, einen weißen Audi Q7 im Wert von rund 60.000 Euro. Das Auto stand im Bereich einer Hauszufahrt.



Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Einbruch in Mehrfamilienhaus



Fulda. In der Dr. Kopp-Straße brachen Unbekannte am Samstag (09.12.), zwischen 14.30 Uhr und 23 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Dazu hebelten sie die Zugangstür auf und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 4.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Einbruch in Lebensmittelmarkt



Flieden. In der Schlüchterner Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10.12.), gegen 1 Uhr, in einen Lebensmittelmarkt ein. Die Täter zerstörten dazu eine größere Glasscheibe und stahlen im Anschluss Zigaretten im Wert von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Körperverletzung



Fulda. Am Sonntagmittag (10.12.) kam es am Ortsrand von Kämmerzell zu einer Körperverletzung. Ein 57-jähriger Mann aus Fulda ging gegen 13.30 Uhr an der Fulda entlang mit seinem Hund spazieren, als sich ihm eine unbekannte Person in den Weg stellte. Diese bespuckte und beleidigte ihn fortwährend. Außerdem versuchte der Unbekannte nach dem Fuldaer zu schlagen und nach dem Hund zu treten, glücklicherweise ohne Erfolg. Dem 57-Jährigen gelang es im Anschluss Abstand zu gewinnen. Er beschreibt den Unbekannten folgendermaßen: männlich, rund 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige Statur, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer Basecap und Brille. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat - Drei Tatverdächtige festgenommen



Hünfeld. In der Burgstraße im Ortsteil Mackenzell versuchten am Sonntagmittag (10.12.) drei Personen einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln und verursachten dabei geringfügigen Sachschaden. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei. Beamte der Polizei Hünfeld trafen kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe drei tatverdächtige Jugendliche an. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut verantwortlicher Personen übergeben.



Einbruch in Büro



Fulda. In der Lindenstraße brachen Unbekannte zwischen Freitag (08.12.) und Sonntag (10.12.) in ein Büro in einer Tiefgarage ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen entstand jedoch 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



(PB)



