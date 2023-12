Gegen 17.30 Uhr kam es heute in Ehrenberg zu einem Fahrzeugbrand in einer Doppelgarage, die an ein Wohnhaus angrenzt.

Fulda (ots) - Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers wurden vermutlich Reparaturarbeiten von einem Vater mit seiner Tochter an dem PKW ausgeführt.

Aufgrund der Ausbreitung des Feuers gelang es den beiden Personen zunächst nicht die Garage zu verlassen. Erst nach einigen Minuten konnte sich der Vater ins Freie retten. Mit Unterstützung eines Angehörigen, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, konnte auch die Tochter aus der Garage ins Freie gebracht werden. Der Vater und seine 15-jährige Tochter erlitten schwere Brandverletzungen und Rauchgasintoxikationen. Auch der Angehörige wurde durch Rauchgase leicht verletzt.

An der Einsatzstelle waren zahlreiche Rettungskräfte eingesetzt. Die beiden schwer Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Kassel und Offenbach geflogen.

Genaue Angaben zur Entstehung des Brandes können derzeit noch nicht gemacht werden.



Hubertus Kümpel, Führungs- und Lagedienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell