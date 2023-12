In der vergangenen Nacht kam es zu drei Aufbrüchen von Autos die in der Ehnerstraße und im Johannisstraße abgestellt waren, in allen Fällen konnten die Täter Diebesgut erlangen.

Oldenburg (ots) - Einen Citroen und einen Renault suchten die Täter in der Zeit von Dienstagabend bis zum heutigen Morgen in der Ehnernstraße auf. In beiden Fällen wurde die Seitenscheibe eingeschlagen, aus den Autos entwendeten die Diebe Bargeld und einen Rucksack.



Zu einem weiteren Aufbruch kam es in der Johannisstraße. Hier wurde am frühen Mittwochmorgen, zwischen 08:40 - 09:20 Uhr, die Seitenscheibe eines Smart eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet.



In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen der Tat, Hinweise werden unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegengenommen.