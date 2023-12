Kein gutes Ende nahm eine Polizeikontrolle für einen 39-jährgen Oldenburger.

Oldenburg (ots) - Neben Betäubungsmitteln stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann ohne Führerschein unterwegs war und ein offener Haftbefehl vorlag.



Am Dienstagnachmittag (12.12.2023) gegen 14:35 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung den Fahrer eines Skoda auf einem Parkplatz in Kreyenbrück. Hinweise hatten den Verdacht ergeben, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert habe und mit dem Skoda zudem gefahren sei.



Bei einer Kontrolle des 39-Jährigen gab dieser gegenüber den Beamten zunächst falsche Personaldaten an, konnte aber dann zweifelsfrei identifiziert werden.



Eine Überprüfung der korrekten Personalien ergab dann, dass gegen den 39-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Zudem konnte der Oldenburger keine Fahrerlaubnis vorweisen.



Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos sowie des Tatverdächtigen konnten kleinere Mengen an Betäubungsmitteln gefunden werden.

Auf Grund des offenen Haftbefehles erfolgte die Festnahme des Mannes, zudem wurde eine Blutprobe entnommen.



Neben der Verbüßung seines Haftbefehles erwartet den 39-Jährigen eine Strafanzeige wegen einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ohne Führerscheins sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln.