Am Mittwochmorgen, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Scheideweg, eine Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Oldenburg (ots) - Nach ersten Erkenntnissen verließ die Fahrerin eines Honda den Parkplatz eines Supermarktes am Scheideweg und wollte nach links auf den Scheideweg einbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Honda der 69-jährigen Fahrerin und einem bevorrechtigtem BMW auf dem Scheideweg.



Durch den Zusammenstoß wurde der Honda auf die gegenüberliegende Seite geschleudert und die 69-Jährige leicht verletzt. Der 26-jährige Fahrer des BMW blieb dem Unfall unverletzt.



An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in einer Höhe von ca. 15.000 Euro, für die Dauer der Bergungsarbeiten kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Gegen die Fahrerin des Honda leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.