Einen Altkleidercontainer in der Eichenstraße beschädigten bisher unbekannte Täter in der heutigen Nacht, die Polizei sucht Zeugen.

Oldenburg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, gegen 0:25 Uhr, wurde der Polizei ein sehr lauter Knall in der Eichenstraße im Stadtteil Eversten gemeldet.



Durch eine erste Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass ein Altkleidercontainer mutmaßlich durch einen bisher unbekannten Sprengkörper komplett beschädigt wurde, die in dem Container befindlichen Kleidungsstücke wurden mehrere Meter weit geschleudert.



Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei keinen Täter mehr antreffen. Es werden daher Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu der Beschädigung machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden. (1624601)