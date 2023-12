In den frühen Morgenstunden des 8.

Oldenburg (ots) - Dezember kam es zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten im Bereich des Osterkampsweges. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte konnten schnell reagieren und die Täter festnehmen.



Gegen 04:30 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf über den Aufbruch eines Zigarettenautomaten im Osterkampsweg. Mehrere Streifenwagen wurden unmittelbar entsandt und konnten zwei Jugendliche feststellen, die sich an dem Automaten zu schaffen machten.

Beim Erblicken der Polizei flüchteten die beiden maskierten Männer in verschiedene Richtungen.



Hierbei stürzte ein 15-Jähriger auf einer mit Eis und Schnee bedeckten Fläche und verletzte sich an der Schulter, der Jugendliche konnte hiernach festgenommen und im Anschluss ärztlich versorgt werden. Den zweiten Flüchtigen konnte ein Beamter nach einer kurzen Verfolgung einholen, auch der 16-Jährige wurde festgenommen.

Bei beiden Jugendlichen konnten mehrere Schachteln Zigaretten gefunden werden, diese wurden sichergestellt. An dem Zigarettenautomaten wurden zudem frische Hebelspuren sowie entsprechendes Aufbruchwerkzeug festgestellt.



Gegen den 15- und 16-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen eines schweren Diebstahles ein, beide Jugendliche wurden an ihre Erziehungsberechtige übergeben. (1578617)