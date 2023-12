In den frühen Morgenstunden kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen.

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag (28.12.2023), gegen 03:00 Uhr, teilte ein Anwohner aus dem Stadtteil Alexandersfeld der Polizei auffällige Geräusche mit, die auf einen möglichen Einbruch hindeuteten.



Sofort fuhren mehrere Streifenwagen in den Bereich, durch eine Polizeistreife konnte eine verdächtige Person entdeckt werden. Diese versuchte zu Fuß vor den Beamten zu flüchten, wurde aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen.



Bei der anschließenden Durchsuchung des 23-jährigen Mannes fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut, welches einem frischen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Nahbereich zugeordnet werden konnte.



Der 23-Jährige wurde daher für die weiteren Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht und anschließend entlassen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines Einbruches in das Einfamilienhaus eingeleitet.