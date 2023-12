Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Oldenburger Polizei in der letzten Nacht verbuchen, ein 29-Jähriger konnte nach einer versuchten räuberischen Erpressung festgenommen werden.

Oldenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden, gegen 03:00 Uhr, befuhr eine Polizeistreife die Oldenburger Innenstadt und traf hierbei auf einen 29-jährigen Mann.



Dieser war sichtlich aufgebracht und berichtete den Beamten, dass ein flüchtiger Bekannter nur wenige Minuten zuvor versucht habe ihn auszurauben.



Wie die weitere Befragung des Opfers ergab, habe der Bekannte versucht die Geldbörse des 29-Jährige zu stehlen.

Als das männliche Opfer den Diebstahl bemerkte konnte dieser rechtzeitig die Wegnahme seiner Geldbörse unterbinden, wurde dann aber massiv durch den Tatverdächtigen bedroht.

Der 29-Jährige flüchtete hierauf und konnte nur wenig später auf die Beamten treffen und so den Sachverhalt schildern.



Auf Grund der guten Beschreibung des Opfers fiel der Verdacht schnell auf einen Mann, den die Beamten nur wenige Minuten zuvor auf dem Schlossplatz gesehen hatten.



Dieser konnte durch eine Streifenbesatzung noch im Innenstadtbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden.



Der 29-jährige Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg am heutigen Tag einem Richter des Amtsgerichtes Oldenburg vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Mann.